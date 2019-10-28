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Завершилась рекордная миссия секретного космический самолета ВВС США

Завершилась рекордная миссия секретного космический самолета ВВС США
05:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Самолет X-37B сел во Флориде после рекордного 780 дневного пребывания на орбите.

Космический самолет ВВС США X-37B в воскресенье приземлился во Флориде после полета на орбиту, продлившегося более двух лет. О завершении очередной испытательной миссии сообщили ВВС США, передает РБК.

"Космический самолет проводил эксперименты на орбите в течение 780 дней, побив недавно свой собственный рекорд, проведя на орбите более двух лет. На сегодняшний день общее количество дней, проведенных на орбите в рамках данной программы, составляет 2865 дней", - говорится в сообщении. Глава ВВС США Барбара Барретт заявила, что X-37B продолжает демонстрировать важность космического самолета многоразового использования. "Каждая последующая миссия развивает космические возможности нашей страны", - добавила она.

Директор управления сил быстрого реагирования ВВС США Рэнди Уолден указал на то, что данная программа продолжает стремительно развиваться.

"Успешно приземлившись сегодня, X-37B выполнил самый длинный на сегодняшний день полет, а также выполнил все задачи миссии", сказал он.

"В рамках этой миссии, среди прочего, успешно проводились эксперименты в Лаборатории исследований ВВС, а также полеты малых спутников", - добавил Уолден.

Это уже пятая миссия X-37B. Во время предыдущего полета космоплан провел на орбите 718 дней. Следующая миссия намечена на 2020 год. Все полеты X-37B засекречены, информация о том, какие именно задачи выполняет космоплан, не раскрывается.

Напоминаем, компания Boeing построила минимум два X-37B для ВВС США в середине 2000-х годов. Каждый из аппаратов стоил около миллиарда долларов. Аппарат внешне похож на космический корабль "Шаттл", который использовали в NASA до 2011 года. Однако, по своей природе он небольшой манёвренный спутник многоразового использования, что качественно отличает его от обычных одноразовых спутников. ВВС США называют X-37B "орбитальным тестовым аппаратом". Первый запуск аппарата состоялся в апреле 2010 года.

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США, Самолет, Космос, ВВС, X-37B.
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