Белый дом украсили к Хэллоуину: как Дональд и Мелания Трамп принимали гостей (Фото)

Резиденцию американского президента специально ко Дню всех святых украсили устрашающими декорациями и тыквами. Уже по традиции, на пороге Белого дома американский президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией принимали у себя ребятишек, одетых в яркие и красочные костюмы. Детвора выстроилась в очередь, а президентская чета угощала их сладостями.