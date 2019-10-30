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Самолет упал на жилые дома в США, погиб пилот

Самолет упал на жилые дома в США, погиб пилот
05:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Пилот был единственным человеком на борту самолета, он погиб.

Легкомоторный самолет упал на жилой район в штате Нью-Джерси на северо-востоке США, в результате чего загорелись по меньшей мере три дома. Об этом сообщает CBS.

«Небольшой самолет врезался в дом в городе Колония, штат Нью-Джерси. По меньшей мере три дома загорелись в результате катастрофы», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в борьбу с огнем вступили около 200 пожарных. Пожар удалось локализовать около 12:30 по местному времени. Мэр Колонии Джон МакКормак сообщил, что в результате инцидента на земле никто не пострадал.

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США, Колония, Нью-Джерси, Самолет, Упал самолет, Самолет упал на жилые дома в США.
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