Самолет упал на жилые дома в США, погиб пилот

Новости мира:Пилот был единственным человеком на борту самолета, он погиб.

Легкомоторный самолет упал на жилой район в штате Нью-Джерси на северо-востоке США, в результате чего загорелись по меньшей мере три дома. Об этом сообщает CBS.

«Небольшой самолет врезался в дом в городе Колония, штат Нью-Джерси. По меньшей мере три дома загорелись в результате катастрофы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в борьбу с огнем вступили около 200 пожарных. Пожар удалось локализовать около 12:30 по местному времени. Мэр Колонии Джон МакКормак сообщил, что в результате инцидента на земле никто не пострадал.