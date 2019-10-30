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В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа

В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа
05:17 Сегодня Телеграф

Новости мира:Резолюция, в частности, регламентирует процедуру слушания свидетелей в комитете разведки.

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, которую планируется поставить на голосование 31 октября, чтобы формализовать процедуру импичмента. Об этом информирует CNN.

«Проект резолюции предусматривает процедурные детали относительно того, как палата перейдет к следующему этапу расследования по импичменту. Спикер Нэнси Пелоси утверждает, что принятие резолюции поможет устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа отказать в предоставлении документов, не допускать свидетелей для показаний, пренебрегать надлежащим образом оформленными повестками или чинить препятствия работе Палаты представителей», - говорится в сообщении.

Председатели четырех комитетов Палаты представителей в совместном заявлении подчеркнули: «В результате расследования по импичменту собран большой объем доказательств и свидетельств, и вскоре американский народ услышит все в открытом доступе. Резолюция, представленная сегодня в комитете по процедурным вопросам, обеспечит этот прогресс».

В резолюции также указано, что меньшинство может требовать вызова свидетелей повестками - но выдаваться эти повестки будут только с согласия председателя палаты.

Также предполагается, что комитет по разведке составит отчет со своими выводами и рекомендациями, который будет передан юридическому комитету, а затем обнародованы.

Резолюция предоставляет адвокатам президента США возможность участвовать в работе юридического комитета. Отмечается, что они будут иметь возможность представлять собственное видение дела, посещать слушания, аргументировать свою позицию относительно показаний и высказывать возражения.

В то же время процедурный комитет утверждает, что если президент незаконно отказывается сотрудничать с Конгрессом, то председатель палаты имеет право отклонять запросы его адвокатов.

Как сообщалось, Палата представителей США проведет первое голосование по резолюции об импичменте президента Дональда Трампа в четверг, 31 октября.

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Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что резолюция, вынесенная на голосование, «устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм показаний, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника».

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