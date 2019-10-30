Салливан о позиции РФ по Украине: Мы не увидели изменений, на которые рассчитывали

Власти США несколько месяцев назад надеялись на существенные изменения позиции России по Украине, но пока не видят их, заявил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в Москве.
"Я заметил небольшие изменения (в позиции РФ - Ред.) несколько месяцев назад, когда были освобождены украинские моряки", - сказал Салливан на слушаниях в сенате.
"Однако после этого мы не увидели тех дальнейших изменений, на которые рассчитывали", - добавил Салливан.
Также он отметил, что российская сторона не прекращала попыток вмешиваться во внутренние дела США, и эту проблему надо откровенно обсуждать с российским руководством.
"Речь идет о продолжающейся кампании, проводимой российскими властями", - заявил он.
Отвечая на вопрос, каков должен быть ответ на такие действия, Салливан напомнил о введенных против РФ санкциях и об ответных действиях США в киберпространстве.
"Также нам требуется более откровенно разговаривать с Россией (об этой проблеме - Ред.)", - считает дипломат. По его мнению, это позволило бы Москве осознать, что для улучшения двусторонних отношений крайне необходимо прекратить попытки повлиять на внутренние дела США.