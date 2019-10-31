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"Охота на ведьм": Трамп отреагировал на резолюцию об импичменте

"Охота на ведьм": Трамп отреагировал на резолюцию об импичменте
18:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Конгресс США одобрил резолюцию о процедуре импичмента Трампа.

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на утверждение резолюции о переходе к публичной фазе процесса импичмента в палате представителей.

"Это величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" - написал Трамп в Твиттере сразу после окончания голосования.

Ранее в четверг стало известно, что за утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек.

Трамп неоднократно критиковал процедуру импичмента, инициаторами которой выступают члены Демократической партии, и заявлял, что ни к одному американскому президенту не относились "так плохо", как к нему.

"Не было такого президента в истории нашей страны, к которому относились бы так же плохо, как ко мне. Демократы полны ненависти и страха. Они ничего не добились. Нельзя допустить, чтобы такое когда-либо повторилось по отношению к другому президенту", - писал Трамп в Твиттере.

Трамп называет демократов бездельниками, которые "тратят время и энергию на ерунду".

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Демократы в палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа 24 сентября в результате скандала после обнародования телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который разгорелся осенью 2019 года.

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США, Импичмент, Резолюция, Президент США, Трамп, Дональд Трамп.
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