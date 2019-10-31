Скачать
Четверг, 31.10.2019
Рада переходит на е-регистрацию депутатов
Рада переходит на е-регистрацию депутатов
Парламент одобрил криминализацию незаконного обогащения
Парламент одобрил криминализацию незаконного обогащения
Украинский теннисист вышел в 1/4 челленджера во Франции
Украинский теннисист вышел в 1/4 челленджера во Франции
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию

Астронавты NASA проведут неделю на Луне

Астронавты NASA проведут неделю на Луне
19:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: gdefon.com

Новости мира:Они повезут с собой на естественный спутник Земли специальный транспорт с автопилотом.

В NASA раскрыли новые удивительные детали запланированного полета на Луну. В космическом агентстве подтвердили, что новая пилотируемая миссия будет выполнена в ближайшие годы. И скорее всего это произойдет в 2024-м.

Таким образом на то время пройдет более чем полвека после того, как Юджин Сернан вместе с другими членами экипажа «Аполлона 17» в последний раз побывали на естественном спутнике Земли и успешно вернулись.

Как пишет Daily Star, наиболее удивительной деталью новой миссии стало то, что астронавты проекта Artemis проведут на поверхности Луны около недели. Фактически это вдвое превосходит действующий рекорд.

Ученые NASA Джон Конноли и Никки Веркхайзер также сказали во время брифинга, что команда Artemis повезут с собой ровер для передвижения по Луне. На первый взгляд, в этом нет большой новости. Ведь последние три миссии включали использование такого транспорта. Но лунный ровер следующего поколения будет оснащен автопилотом. На транспорте астронавты Artemis поедут от места посадки до некоторых темных кратеров на полюсе в поисках водяного льда.

NASA представило новые скафандры для полетов на Луну

Вторая и еще более амбициозная миссия Artemis состоится в 2030 году. Тогда астрономы проведут на Луне около двух недель.

Во время второго полета на поверхность спутника спустятся сразу два астронавта. Они повезут с собой новый тип транспорта. Он будет иметь закрытую кабину, разработанную для длительных поездок и более гибких научных исследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Луна, Космос, Наука, Астронавты, Космонавты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
03 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
05 Маникюр осень 2019: завораживающий серый дизайн (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Финляндия готовит 600 тысяч евро для разминирования Донбасса
Финляндия готовит 600 тысяч евро для разминирования Донбасса
Зеленский собирается посетить Вильнюс
Зеленский собирается посетить Вильнюс
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
&quot;Пенниуорт&quot;: сериал о дворецком Бэтмена продлили еще на сезон
"Пенниуорт": сериал о дворецком Бэтмена продлили еще на сезон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь