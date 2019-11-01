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Американцы неоднозначно относятся к импичменту Трампа: данные опросов

Американцы неоднозначно относятся к импичменту Трампа: данные опросов
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:"Импичмент Трампа" разделил жителей Штатов надвое.

Опрос американцев об импичменте разделил американское общество почти на две равные части: в поддержку идеи отстранения от должности президента США Дональда Трампа высказались 49% американцев, против - 47%.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Согласно новому опросу, проведенному ABC и Washington Post, мнения американцев относительно поддержки импичмента президента Дональда Трампа и необходимости его отстранения Конгрессом от должности разделились: 49% на 47%", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что поддержка импичмента Трампа намного выше, чем была в случае с Биллом Клинтоном в 1998 году, когда только 27% американцев выступали за устранение Клинтона от должности.

Последний опрос показал, что поддержка отстранения от должности Трампа выросла до 82% среди избирателей демократов и до 18% среди сторонников республиканцев - обнаружив больше партийных разногласий, чем в случае с Клинтоном.

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Согласно опросу, общее недовольство действиями как Трампа, так и демократов в Конгрессе является достаточно высоким: 58% американцев негативно относятся к реакции Трампа на процедуру импичмента, а 50% - не одобряют общий подход к решению вопроса демократами.

Опрос был проведен 27-30 октября.

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США, Импичмент, Опрос, Дональд Трамп.
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