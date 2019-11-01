Веселье не удалось: неизвестный открыл стрельбу на Хэллоуин (Фото)

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22:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:На севере Калифорнии в ночь на Хэллоуин в результате стрельбы погибли четыре человека.

Четыре человека погибли в результате стрельбы на костюмированной вечеринке, которая проходила в ночь на Хеллоуин в городе Оринда на севере Калифорнии.

Как передает Голос Америки со ссылкой на офис местного шерифа, стрельба произошла в доме, арендованном для проведения праздника в престижном районе Оринды - маленького городка, находящегося недалеко от Сан-Франциска.

В Офисе шерифа округа Контра-Коста сообщили о гибели четверых человек и нескольких раненых. Личности погибших и раненых не раскрываются, равно как и имена подозреваемых. Подробности обещают опубликовать позже.

На кадрах, показанных в эфире телеканала ABC7, можно увидеть человека на носилках, которого укладывают в машину скорой помощи, и молодых людей, скорее всего посетителей вечеринки, часть из них в костюмах для Хеллоуина, идущих по улице рядом с домом.

Вечеринка рекламировалась в соцсетях, на ней присутствовало более 100 человек. Полиция получила сообщение о стрельбе около 11 часов вечера в четверг.

Хэллоуин в США: как отметили праздник американцы

В свою очередь в Чикаго во время празднования Хеллоуина 7-летняя девочка была случайно ранена в ходе уличной перестрелки. Девочка находилась на улице вместе со своим отцом. В критическом состоянии она была оперативно доставлена в местный госпиталь. Городская полиция ведет поиск мужчины, устроившего стрельбу.

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США, Калифорния, Стрельба.
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