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У Трампа перенесли срок введения санкций против компании Дерипаски

У Трампа перенесли срок введения санкций против компании Дерипаски
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:У Трампа продлили "паузу" для санкций к группе российских компании GAZ Group.

Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) перенес до 31 марта срок прекращения контрактов с группой российских компании GAZ Group, которая ассоциируется с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, распространенном в пятницу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Сегодня OFAC продлил срок действия двух генеральных лицензий, касающихся GAZ Group, и выдал новую генеральную лицензию № 13М, связанную с Украиной (санкциями против РФ за ее агрессию в Украине – ред.)",- отметили в американском минфине.

В новом документе в частности говорится о том, что американские инвесторы должны завершить до конца марта следующего года операции, необходимые для освобождения или передачи долга, собственного капитала или других вкладов у определенных лиц, которые заблокированы, касающиеся GAZ Group.

Еще одна новая Генеральная лицензия, выданная Минфином США под номером 15G определяет сроки операций.

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Напомним, в январе этого года правительство Трампа сняло ограничения против трех компаний, связанных с алюминиевым бизнесом российского олигарха Олега Дерипаски, приближенного к президенту РФ Владимира Путина. Тогда речь шла, в частности, о компании EN+, "Русал" и "евроСибЭнерго". Это вызвало возмущение в Конгрессе США. Однако в Минфине объяснили свой шаг тем, что российская сторона выполнила ряд требований, уменьшив частности, судьбу акций Дерипаски в контрольных пакетах этих компаний.

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США, Вашингтон, Санкции, Белый дом, Дональд Трамп.
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