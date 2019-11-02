В Белом доме готовы к импичменту президента

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что администрация готова к тому, что импичмент президенту Дональду Трампу состоится.
Об этом сообщает Fox News, передает "Голос Америки".
В интервью Bloomberg News спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Трампа состоятся уже в этом месяце.
"Я предполагаю, что публичные слушания состоятся в ноябре", - сказала Пелоси.
Она добавила, что любые доказательства правонарушений, возможно допущенных президентом, должны быть "железными".