Импичмент Трампа: Перри не будет принимать участие в тайном допросе

Новости мира:Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме.

Глава министерства энергетики США Рик Перри отказался свидетельствовать Конгрессу в закрытом режиме.

Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Шайлин Хайнс, передает The Hill.

"Министр не будет принимать участие в тайном допросе, где не может присутствовать адвокат", - заявила Хайнс.

Она отметила, что конгрессмены могут направить Перри на рассмотрение приглашение поучаствовать в открытом слушании, если они заинтересованы в его показаниях. На слушаниях должен обязательно присутствовать его адвокат.

Известно, что закрытые слушания, от которых Перри отказался, должны состояться 6 ноября.