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Импичмент Трампа: Перри не будет принимать участие в тайном допросе

Импичмент Трампа: Перри не будет принимать участие в тайном допросе
10:40 Сегодня Телеграф

Новости мира:Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме.

Глава министерства энергетики США Рик Перри отказался свидетельствовать Конгрессу в закрытом режиме.

Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Шайлин Хайнс, передает The Hill.

"Министр не будет принимать участие в тайном допросе, где не может присутствовать адвокат", - заявила Хайнс.

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Она отметила, что конгрессмены могут направить Перри на рассмотрение приглашение поучаствовать в открытом слушании, если они заинтересованы в его показаниях. На слушаниях должен обязательно присутствовать его адвокат.

Известно, что закрытые слушания, от которых Перри отказался, должны состояться 6 ноября.

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Конгресс США, Дональд Трамп, Рик Перри.
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