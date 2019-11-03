Связи Трампа и РФ: Минюст США опубликовал заметки Мюллера

Новости мира:СМИ добились от министерства юстиции США публикации заметок спецпрокурора по России Роберта Мюллера.

Дональд Трамп многократно обсуждал со своими подопечными возможность получения доступа к украденной переписке его соперницы на президентских выборах в 2016 году.

Об этом сообщает издание CNN.

Журналисты требуют Министерство юстиции США опубликовать документы, которые могут пролить свет на возможные связи Дональда Трампа с Россией.

Таким образом им уже удалось добиться обнародования заметок специального прокурора США по РФ Роберта Мюллера.

В первом транше документов находится материалы на 300 страниц, который собрал Мюллер и его команда по расследованию связей Белого дома и Кремля.

Среди материалов отдельное внимание стоит уделить расшифровке бесед агентов ФБР и бывшего заместителя главы предвыборного штаба президента США Рика Гейтса. Последний присутствовал при разговоре, в ходе которого глава Белого дома требовал найти украденную переписку его оппонента Хилари Клинтон.

Майкл Флинн, быший советник президента США по безопасности , по словам Гейтса, сказал, что он может использовать свои разведывательные источники для получения писем.

Известно также, что в опубликованных материалах содержится переписку экс-советника Трампа Стива Бэннона с его зятем Джаредом Кушнером. Но пока большая часть материалов расследования еще не опубликована и пока редактируется Минюстом США.