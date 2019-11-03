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Свидетель разговора Трампа и Зеленского не явился на слушание в Конгресс

Свидетель разговора Трампа и Зеленского не явился на слушание в Конгресс
09:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Демократы хотели задать Роберту Блэру вопросы, которые касаются политики администрации Трампа в отношении Украины.

Помощник президента США Роберт Блэр, слышавший телефонный разговор Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, не явится 4 ноября на слушания в нижнюю палату Конгресса в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщает CNN.

Блэр входит в число помощников Трампа, а также является старшим советником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни. Демократы в Палате представителей вызвали советника, чтобы задать ему вопросы, касающиеся политики администрации США в отношении Украины.

"Блэр попал в ситуацию, когда он обязан выполнить свой долг перед двумя равнозначными ветвями власти. Он не может разрешить такой конфликт", - пояснил его адвокат Уит Эллерман.

СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины

"В свете ясного указания со стороны исполнительной ветви власти Блэр со всем уважением отказывается являться и давать показания. Он выполнит свой долг, как только конфликт будет разрешен", - добавил адвокат.

Блэр ранее работал в административно-бюджетном управлении Белого дома и отвечал за программы, касающиеся национальной безопасности страны. По данным CNN, он входил в число лиц, которые слышали состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с Зеленским.

Напомним, эта беседа вызвала скандал в Вашингтоне и стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мик Малвэн, Роберт Блэр.
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