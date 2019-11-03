Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Климпуш-Цинцадзе говорит об "очень опасном изменении акцентов в риторике" относительно РФ
Климпуш-Цинцадзе говорит об "очень опасном изменении акцентов в риторике" относительно РФ
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market

"Очень хорошие разговоры": США возможно откажутся от идеи ввода пошлин на авто из ЕС

"Очень хорошие разговоры": США возможно откажутся от идеи ввода пошлин на авто из ЕС
20:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В США допустили отказ от пошлин на европейские авто.

Президент США Дональд Трамп и его команда, возможно, не будут вводить пошлины на европейские автомобили - в случае успеха на переговорах с ЕС.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью главы американского Минпромторга Уилбур Росса для Bloomberg.

"Наша надежда заключается в том, что переговоры, которые мы ведем с отдельными компаниями об их инвестиционных планах, принесут свои плоды, и статью 232 будет необязательно вводить в силу целиком, а может быть не придется и частично", - сказал министр.

Китай может ввести пошлины на товары из США на миллиарды долларов

Он добавил, что у США были "очень хорошие разговоры" c европейскими, японскими и корейскими "друзьями".

Bloomberg отмечает, что в октябре американцы заключили с Японией сделку, которая позволила избежать ввода пошлин на импорт автомобилей. Росс говорит о расследовании, которое США начали в 2018 году согласно статье 232 американского закона о расширении торговли от 1962 года.

Он предполагает, что исполнительная власть может изучить, как импорт какой-либо продукции влияет на национальную безопасность США, и принять меры в случае необходимости.

Кулеба: Интенсивность диалога Украина-ЕС будет только наращиваться

В мае 2019 года Белый дом согласился перенести увеличение пошлин до 25% на европейские автомобили на полгода. В случае если они будут введены, Евросоюз обещал ввести ответные тарифы на американские товары на общую сумму в 35 миллиардов евро (39,1 миллиарда долларов).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Япония, Южная Корея, Пошлины, Уилбур Росс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)
03 Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"
04 Незаменимый аксессуар в холодную пору: стильные идеи, как носить шарф (Фото)
05 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Разминирование у Золотого: сколько это продлится
Разминирование у Золотого: сколько это продлится
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь