Отразилось ли дело по импичменту Трампа на настроениях избирателей? Свежий опрос

Новости мира:Почти половина американцев выступила за импичмент Трампа.

Импичмент прездента США Дональда Трампа и отстранение его от должности президента поддерживают 49% американцев, 46% - против. Таковы результаты очередного опроса, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Динамика в обнародованном опросе, проведенного NBC совместно с Wall Street Journal, не в пользу президента Трампа, ведь в прошлом месяце по этому же опросу за импичмент выступили 43%, против - 49%.

Вместе с тем поддержка президента в рядах его собственной республиканской партии только усилилась. Только 6% республиканцев - за импичмент и отстранение президента от должности, в прошлом месяце эта цифра составляла 11%.

Среди демократов в борьбе за номинацию на гонках 2020 года продолжает лидировать бывший вице-президент Джо Байден (27%), за ним сенатор Элизабет Уоррен (23%), на третьем месте - сенатор Берни Сандерс (19%).

Если бы всеобщие выборы прошли сейчас, по данным опроса, Байден получил бы 50% голосов избирателей, Трамп - 41%. Соответственно в случае соревнования между Уоррен и Трампом, сенатор бы также победила действующего президента, получив 50% против 42%.

В общем, 46% американцев ответили, что они почти уверены, что не будут голосовать за Трампа на выборах в следующем ноябре, а 34% сказали, что почти непременно отдадут свои голоса за действующего президента.

На данные опроса отреагировал в Twitter и сам Трамп.

"Многие люди слушали мой телефонный разговор с Президентом Украины, пока он проходил. Я никогда не слышал никаких жалоб. Причина в том, что это было абсолютно уместно, я говорю идеально. Республиканцы никогда не были более едины, и мой рейтинг одобрения среди республиканцев теперь составляет 95%!" - написал президент США.