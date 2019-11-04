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Трамп: Мои отношения с Украиной, Китаем и РФ очень хорошие

Трамп: Мои отношения с Украиной, Китаем и РФ очень хорошие
05:04 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Дональд Трамп сообщил, что имеет отличные отношения с Украиной, Китаем и РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он умеет дружить с другими государствами.

Об этом сообщает Fox News.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами - УП)", - сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Напоминаем, импичмент прездента США Дональда Трампа и отстранение его от должности президента поддерживают 49% американцев, 46% - против. Таковы результаты очередного опроса, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

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Украина, Китай, США, Россия, РФ, Дональд Трамп.
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