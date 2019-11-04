Трамп вмешался в политику Великобритании накануне досрочных выборов

Новости мира:Дональд Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах.

Президент США Дональд Трамп считает, что на назначенных на 12 декабря досрочных выборах в парламент Великобритании премьер-министр Борис Джонсон и лидер партии Brexit Найджел Фарадж должны выступить единым фронтом.

По его мнению, это позволит отстоять перспективы расширения американо-британской торговли после выхода Великобритании из ЕС.

"Они оба мне нравятся. Думаю, что Борис все сделает правильно. Они оба мои друзья. Я бы хотел, чтобы Найджел и Борис объединились, считаю, что это возможно", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, кого из них он поддерживает.

Он отметил, что выход Великобритании из ЕС должен быть структурирован, чтобы облегчить развитие ее торговли с США.

Американский президент завил, что для Великобритании развивать торговые отношения с США, являющимися первой экономикой мира, значительно выгоднее, чем с Евросоюзом.

Вместе с тем, как сообщалось, Фарадж отказался от участия в парламентских выборах.

В интервью BBC он сказал, что "очень серьезно думал", но в итоге пришел к выводу, что будет лучше, если он поддержит 600 кандидатов от своей партии по всей Великобритании.

"Я не хочу оставаться в политике до конца жизни", - отметил Фарадж.

"Если Борис Джонсон выступает за настоящий Brexit, нам не следует бороться против него на этих выборах", - сказал он.

Между тем ранее на этой неделе консерватор Джонсон заявил, что не намерен блокироваться с партией Фараджа в предвыборной гонке, отметив, что "блок с какой-либо другой партией просто-напросто порождает риск того, что на Даунинг-стрит, 10 придет (лейборист) Джереми Корбин".