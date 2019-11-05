Противостояние продолжается: США расширили санкции против Венесуэлы

Новости мира:США ввели новые санкции против Венесуэлы.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении санкций против пяти членов правительства Венесуэлы, связанных с коррупционными схемами, а также подавлением протестов оппозиции.

Об этом говорится в официальном сообщении американского Минфина.

"Министерство финансов выявило чиновников высокого уровня, которые действуют от имени репрессивного режима экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который продолжает быть причастным к ужасающему уровню коррупции и нарушениям прав человека", - отметил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

Как подчеркнули в Вашингтоне, нынешние ограничения были введены совместно с международными партнерами - Канадой и Европейским Союзом.

При этом уточняется, что введенные санкции сосредоточены на действующих чиновниках Венесуэлы, связанных с насилием власти против мирных протестующих от оппозиции, а также тех, кто продолжает получать доходы от сделок бывшего коррумпированного режима в этой стране.