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Противостояние продолжается: США расширили санкции против Венесуэлы

Противостояние продолжается: США расширили санкции против Венесуэлы
20:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США ввели новые санкции против Венесуэлы.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении санкций против пяти членов правительства Венесуэлы, связанных с коррупционными схемами, а также подавлением протестов оппозиции.

Об этом говорится в официальном сообщении американского Минфина.

"Министерство финансов выявило чиновников высокого уровня, которые действуют от имени репрессивного режима экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который продолжает быть причастным к ужасающему уровню коррупции и нарушениям прав человека", - отметил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

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Как подчеркнули в Вашингтоне, нынешние ограничения были введены совместно с международными партнерами - Канадой и Европейским Союзом.

При этом уточняется, что введенные санкции сосредоточены на действующих чиновниках Венесуэлы, связанных с насилием власти против мирных протестующих от оппозиции, а также тех, кто продолжает получать доходы от сделок бывшего коррумпированного режима в этой стране.

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Санкции, Венесуэла, Николас Мадуро, Стивен Мнучин.
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