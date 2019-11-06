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Свидетель по делу Трампа изменил свои показания

Свидетель по делу Трампа изменил свои показания
09:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа.

Посол США в ЕС Гордон Сондленд признал, что знал о задержке выплат военной помощи Украине в качестве рычага давления для возобновления Киевом расследования в отношении Хантера Байдена.

Об этом говорится в трехстраничном дополнении к показаниям, которое адвокат Сондленда направил комитету Палаты общин 4 ноября.

"Сейчас я вспоминаю, как отдельно разговаривал с (помощником президента Украины - ред.) господином Ермаком, где я сказал, что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не представит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", - заявил Сондленд.

Сондленд имел в виду встречу 1 сентября в Варшаве, которая состоялась после более крупного собрания с участием вице-президента США Майкла Пенса и Президента Украины Владимира Зеленского.

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Как отмечает издание CNN, свидетельство Сондленда дополняет сведения демократов о том, что задержание $400 млн помощи Украине было связано с желанием американского президента Дональда Трампа вынудить Киев начать расследование против семьи Байденов и фирмы Burisma.

Напомним, 4 и 5 ноября Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа. В понедельник были обнародованы показания американских послов Мари Йованович и Майкла Маккинли, во вторник - спецпредставителя США Курта Волкера и посла при ЕС Гордона Сондленда.

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Импичмент, Дональд Трамп, Хантер Байден, Гордон Сондленд, Импичмент Трампу, Давление на Украину.
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