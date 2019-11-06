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Тейлор подтвердил: США задержали военную помощь Украине из-за "дела Байденов"

Тейлор подтвердил: США задержали военную помощь Украине из-за "дела Байденов"
22:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Американский дипломат Тейлор заявил, что помощь Украине задержали из-за расследования в отношении Байденов.

Комитеты палаты представителей конгресса США в среду опубликовали показания временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора, данные в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

"Свидетельства посла Тейлора... демонстрируют, что президент Трамп не выдавал военную помощь Украине и обусловил ее выдачу, а также крайне важную встречу в Белом доме тем, что президент Украины должен публично объявить о расследованиях... по Байденам и выборам 2016 года", - говорится в заявлении комитетов по надзору, иностранным делам и разведке. 

Беседа с Тейлором заняла 10 часов, она прошла за закрытыми дверями, отмечает агентство Associated Press. На следующей неделе, как ожидается, Тейлор выступит на открытых слушаниях.

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В показаниях, отрывки из которых приводят американские СМИ, Тейлор говорит, что у него было "четкое понимание" о том, что военная помощь Украине предоставлялась в обмен на проведение украинскими властями расследований в отношении семьи вероятного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

"У меня было четкое понимание, что деньги, предоставляемые в качестве помощи в области безопасности, не поступили бы до тех пор, пока президент (Украины - Ред.) не пообещал бы провести расследование", - сказал Тейлор.

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В понедельник комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

Во вторник комитеты опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

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Украина, Дональд Трамп, Военная помощь, Хантер Байден, Уильям Тейлор.
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