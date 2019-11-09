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СМИ: Болтон может знать о деталях кампании давления на Украину

СМИ: Болтон может знать о деталях кампании давления на Украину
06:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:The New York Times: Джон Болтон обладает ценной информацией о кампании давления на Украину.

Экс-советник Белого дома Джон Болтон, которого президент Трамп уволил в сентябре этого года, обладает ценной информацию о кампании давления Белого дома на Украину, что до сих пор остается неизвестной для расследования импичмента президента Трампа.

Это подтвердил адвокат Болтона, Чарльз Купер, в официальной переписке, пишет в пятницу влиятельная американская газета The New York Times.

"Бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон знает о "многих встречах и разговорах, связанных с кампанией давления на Украину, о которых участники расследования по импичменту в Палате представителей до сих пор не знают", - приводит издание высказывания Чарльза Купера в письме главному юристу Палаты представителей США.

Такую позицию адвокат экс-советника Трампа высказал в ответ на запрос законодателей провести слушания с участием Джона Болтона. При этом Купер не уточнил, какие именно встречи и разговоры он имеет в виду.

Напоминаем, бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, который бывал в Украине и имел неоднократные контакты с украинской властью, накануне отказался прийти на слушания в Конгресс. Его показания были запланированы на утро четверга.

Болтон – не первый экс-чиновник администрации Трампа, который проигнорировал приглашение законодателей после того, как Белый дом заявил, что не будет сотрудничать с расследованием относительно импичмента президента, инициированный демократами в Конгрессе. Его адвокат заявил, что это не обязательная повестка, и что заставить Болтона прийти к Конгрессу может только суд США.

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The New York Times, Дональд Трамп, Джон Болтон.
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