Канье Уэст планирует идти в президенты США

Рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году.
Об этом сообщил артист, сообщает портал NME
"Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей ".
"Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест".
Напоминаем, Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Орландо штата Флорида официально объявил о начале кампании по переизбранию на должность президента и обвинил демократов в желании уничтожить страну.