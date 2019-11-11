Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Нападение на ветерана АТО: подозреваемые задержаны
Нападение на ветерана АТО: подозреваемые задержаны
Загороднюк: Моя персональная цель - отменить воинский призыв
Загороднюк: Моя персональная цель - отменить воинский призыв
Клопп: Мы забивали невероятные голы
Клопп: Мы забивали невероятные голы
Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму
Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму

Советник Трампа: Надеюсь, что Украина и РФ смогут найти общий язык

Советник Трампа: Надеюсь, что Украина и РФ смогут найти общий язык
01:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:Роберт О'Брайен хочет, что-бы Россия и Украина заключили мирный договор.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду на, что Россия и Украина найдут общий язык.

"Я надеюсь, Россия и Украина могут поладить, смогут заключить какой-либо мирный договор или соглашение", - сообщил он в интервью, которое вышло в воскресенье в эфир американского телеканала CBS.

В то же время он напомнил, что "администрация президента Трампа стала первой, которая стала оказывать Украине военную помощь".

Напоминаем, Украине необходимо выстроить модель отношений с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, РФ, Президент, Советник, Дональд Трамп, Роберт О'Брайен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
02 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
03 "Много исторических законопроектов": что будут рассматривать в Раде на неделе
04 Появились первое изображение Volkswagen Corrado
05 Мазур: Над моим освобождением работала и украинская власть, и оппозиция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харьковской области вскоре возобновят подачу тепла
В Харьковской области вскоре возобновят подачу тепла
В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и его жену
В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и его жену
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто, есть пострадавшие
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто
Звезда культового фильма снялся в ярком новогоднем ролике (Видео)
Звезда культового фильма снялся в ярком новогоднем ролике (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь