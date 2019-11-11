Советник Трампа: Надеюсь, что Украина и РФ смогут найти общий язык

Новости мира:Роберт О'Брайен хочет, что-бы Россия и Украина заключили мирный договор.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду на, что Россия и Украина найдут общий язык.

"Я надеюсь, Россия и Украина могут поладить, смогут заключить какой-либо мирный договор или соглашение", - сообщил он в интервью, которое вышло в воскресенье в эфир американского телеканала CBS.

В то же время он напомнил, что "администрация президента Трампа стала первой, которая стала оказывать Украине военную помощь".

Напоминаем, Украине необходимо выстроить модель отношений с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями.