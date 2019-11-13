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США признали Жанин Аньес временным президентом Боливии

США признали Жанин Аньес временным президентом Боливии
11:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Соединенные Штаты Америки признали сенатора парламента Боливии Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства.

"Исполняющий обязанности председателя Сената Аньес приняла на себя обязанности временного конституционного президента Боливии", - написал в своем Twitter и.о. помощника госсекретаря США Майкл Козак.

Он добавил: "Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ней и другими гражданскими властями Боливии".

По словам дипломата, Вашингтон ждет, что боливийские власти "как можно скорее организуют свободные и справедливые выборы в соответствии с конституцией Боливии".

Ранее Аньес с вступлением в должность поздравил МИД Бразилии, признав, таким образом, ее исполняющим обязанности главы государства.

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"Бразильское правительство поздравляет сенатора Жанин Аньес с конституционным вступлением на пост президента Боливии", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Как сообщали СМИ, Аньес во вторник приняла полномочия временного главы боливийского государства.

После отставки президента Эво Моралеса, а также вице-президента, председателя Сената и председателя Палаты депутатов (нижней палаты парламента), согласно конституции Боливии, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством, отмечалось в сообщениях.

Аньес занимала пост второго заместителя председателя Сената.

"Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства", - заявила она с трибуны парламента Боливии.

При этом боливийское телевидение уточняет, что депутатов - сторонников Моралеса в зале не было, а именно они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки президента.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Президент Боливии Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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США, Боливия, Президентские выборы в Боливии, Жанин Аньес.
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