СМИ: Трамп предложил сделку Эрдогану на $100 млрд

Новости мира:Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 миллиардов с выгодными условиями.

Президент США Дональд Трамп перед визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом 13 ноября предложил ему пакет "побуждений" к улучшению отношений между США и Турцией.

Об этом заявили высшие должностные лица администрации президента, сообщает The Washington Post.

Пакет предложений практически идентичен тем, которые Белый дом в прошлом месяце предложил при неудачной попытке остановить военную операцию Турции в Сирию.

В новом письме Эрдогану на прошлой неделе Трамп заявил турецкому президенту, что торговая сделка на 100 млрд долларов США и избежание санкций США за покупку Турцией российской системы ПРО С-400 все еще возможны, заявили высшие должностные лица администрации.

США заявляют, что С-400 несовместима с силами НАТО и может поставить под угрозу программу истребителей F-35 и помочь российской разведке. Администрация Трампа устранила Турцию из программы F-35 в июле.