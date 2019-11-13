Скачать
Среда, 13.11.2019
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет
Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет
Instagram тестирует инструмент редактирования видео
Instagram тестирует инструмент редактирования видео

Устаревшие американские бомбардировщики могут переоборудовать под гиперзвуковое оружие

Устаревшие американские бомбардировщики могут переоборудовать под гиперзвуковое оружие
15:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Военно-воздушные силы (ВВС) США могут переоборудовать старые модели стратегических бомбардировщиков B-52 для запуска гиперзвукового оружия.

Об этом заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, сообщает Business Insider.

"Ропер сказал журналистам в Вашингтоне, что служба имеет концепцию своего текущего флота бомбардировщиков, представляющую собой преобразование бомбардировщиков - B-52 Stratofortress, B-1 Lancer или B-2 Spirit - в "нечто другое" в будущем", - сказал Ропер.

По его словам, служба сотрудничает с командованием глобальных ударов Воздушных сил США в этом направлении.

В июне американцы провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска, носителями которых стали B-52.

Литва и США провели учения с B-52 близ границы с РФ

B-52 - это самый старый американский тяжелый дальний бомбардировщик. В ВВС он используется с 1955 года (впервые поднялся в воздух в 1952 году). В настоящее время в составе ВВС находится 76 этих самолетов (18 из них - в резерве), каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные, и мин.

Стоимость одной такой машины составляет около 84 миллионов долларов. В общей сложности было выпущено 744 самолета, они применялись американцами практически во всех недавних вооруженных конфликтах - прежде всего в Афганистане и Ираке - для нанесения ударов с воздуха высокоточными боеприпасами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Б-52, Гиперзвуковое оружие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
04 Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
05 Венеция "утонула": крупнейший потоп за 50 лет (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Австрии едет в Украину
Глава МИД Австрии едет в Украину
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Очередной температурный рекорд в Киеве
Очередной температурный рекорд в Киеве
&quot;Покойся с миром!&quot;: участник группы ТНМК потерял родного человека
В семье участника группы "ТНМК" произошло горе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь