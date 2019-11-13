Устаревшие американские бомбардировщики могут переоборудовать под гиперзвуковое оружие

Новости мира:Военно-воздушные силы (ВВС) США могут переоборудовать старые модели стратегических бомбардировщиков B-52 для запуска гиперзвукового оружия.

Об этом заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, сообщает Business Insider.

"Ропер сказал журналистам в Вашингтоне, что служба имеет концепцию своего текущего флота бомбардировщиков, представляющую собой преобразование бомбардировщиков - B-52 Stratofortress, B-1 Lancer или B-2 Spirit - в "нечто другое" в будущем", - сказал Ропер.

По его словам, служба сотрудничает с командованием глобальных ударов Воздушных сил США в этом направлении.

В июне американцы провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска, носителями которых стали B-52.

B-52 - это самый старый американский тяжелый дальний бомбардировщик. В ВВС он используется с 1955 года (впервые поднялся в воздух в 1952 году). В настоящее время в составе ВВС находится 76 этих самолетов (18 из них - в резерве), каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные, и мин.

Стоимость одной такой машины составляет около 84 миллионов долларов. В общей сложности было выпущено 744 самолета, они применялись американцами практически во всех недавних вооруженных конфликтах - прежде всего в Афганистане и Ираке - для нанесения ударов с воздуха высокоточными боеприпасами.