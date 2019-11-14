Эрдоган назвал условие приобретения Турцией американских ЗРК Patriot

Новости мира:Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова приобрести американские ЗРК Patriot.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что готов приобрести системы ЗРК Patriot, если США предложат выгодные условия.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы можем преодолеть разногласия вокруг (российских зенитных ракетных систем – ред.) С-400 и (американских истребителей пятого поколения – ред.) F-35. Я сказал президенту (Трампу — ред.) о своем желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение", – сказал турецкий президент.

Напомним: президент Турции находится в США с рабочим визитом. Перед отбытием из Анкары в Вашингтон он сообщил о готовности начать новую эру в вопросах, касающихся безопасности обеих стран.