В Сан-Франциско свинья стала полноценной работницей аэропорта (Видео)

Пятилетняя карликовая домашняя свинья Лилу и ее хозяйка являются частью программы Wag Brigade, которая призвана оказать терапевтическое воздействие на психику человека, пишет Daily Mail. "В фуражке пилота и с накрашенными в ярко-красный цвет копытцами, Лилу проскальзывает через металлоискатель и бежит к выходу на посадку. Она поднимает копытце в знак приветствия, позирует для селфи и развлекает пассажиров мелодией на своем игрушечном пианино", - пишет издание. Хозяйка свинки рассказала, что в большинстве случаев пассажиров удается отвлечь от волнения, связанного с полетом, и поднять им настроение. В свободное от службы время Лилу живет со своей хозяйкой в ее квартире в Сан-Франциско. Свинка придерживается специальной белково-овощной диеты, ежедневно совершает прогулки по окрестностям, а спит в собственной кроватке.