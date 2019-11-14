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Четверг, 14.11.2019

В Сан-Франциско свинья стала полноценной работницей аэропорта (Видео)

Пятилетняя карликовая домашняя свинья Лилу и ее хозяйка являются частью программы Wag Brigade, которая призвана оказать терапевтическое воздействие на психику человека, пишет Daily Mail. "В фуражке пилота и с накрашенными в ярко-красный цвет копытцами, Лилу проскальзывает через металлоискатель и бежит к выходу на посадку. Она поднимает копытце в знак приветствия, позирует для селфи и развлекает пассажиров мелодией на своем игрушечном пианино", - пишет издание. Хозяйка свинки рассказала, что в большинстве случаев пассажиров удается отвлечь от волнения, связанного с полетом, и поднять им настроение. В свободное от службы время Лилу живет со своей хозяйкой в ее квартире в Сан-Франциско. Свинка придерживается специальной белково-овощной диеты, ежедневно совершает прогулки по окрестностям, а спит в собственной кроватке.
Укринформ
Фото: Инстаграм
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Видео, Сан-Франциско, Аэропорт Сан-Франциско, Свинья Лилу.
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