"Шоу года": слушания по импичменту Трампа посмотрело почти 14 млн американцев

Новости мира:Несмотря на внушительные показатели, эти слушания все же не стали самыми интересными для американцев в истории США.

Слушания по делу об импичменте Дональда Трампа вызвали большой интерес в обществе. По данным СМИ, за их ходом в прямом эфире наблюдало почти 14 миллионов человек.

Согласно данным американской компании Nielsen, порядка десяти различных сетей транслировали слушания в прямом эфире, либо же делали сюжеты о слушаниях в которых фигурировали Уильям Тейлор и Джордж Кент.

Однако эта цифра уступает тем показателям, которые были зафиксированы в 2018 году когда свыше 20 миллионов человек наблюдали за тем, как обвиняемого в сексуальных домогательствах Бретта Кавано назначали председателем Верховного суда США.

Также в топ событий, которые заинтересовали американского зрителя, входят показания экс-главы ФБР Джеймса Коми и бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.

Сегодня состоится второй день слушаний. Свой доклад представит Мари Йованович, экс-посол США в Украине .