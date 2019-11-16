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Помпео призвал к мирному урегулированию ситуации в Гонконге

Помпео призвал к мирному урегулированию ситуации в Гонконге
06:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Майкл Помпео желает решить мирным путем ситуацию в Гонконге.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что затрудняется предугадать, какие меры может принять Вашингтон, если Китай использует военную силу против протестующих в Гонконге.

"Я никогда не исключаю никаких возможностей относительно того, что может прийти в голову президенту Трампу, и каким именно образом мы ответим", - сказал Помпео, комментируя ситуацию в Гонконге в выступлении в Университете Райса в штате Техас.

"Мы обращаемся не только к Пекину, но и к протестующим с призывом участвовать в политическом обсуждении, с некоторой надеждой на то, что все будет урегулировано мирно с минимумом насилия - такова наша надежда", - отметил госсекретарь США.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

Протесты в Гонконге: полиция применила боевое оружие

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

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Гонконг, Госсекретарь США, Майкл Помпео.
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