Трамп прошел плановый ежегодный медицинский осмотр

Новости мира:Дональд Трамп прошел ежегодное медицинское обследование в Уолтер-Риде.

Президент США Дональд Трамп в субботу посетил Национальный военный медицинский центр Уолтер-Рид для планового ежегодного медосмотра.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем.

«В ожидании очень напряженного 2020 года, президент воспользовался свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать свое обычное ежегодное медицинское обследование в Уолтер-Риде», - сказала Гришем.

Отмечается, что Трамп не обязан разглашать информацию о своем здоровье, и не существует каких-либо определенных правил проведения медицинского обследования президента. К тому же в Белом доме, как правило, сами принимают решение об обнародовании результатов медосмотра главы государства.

Последний раз Трамп проходил медосмотр в феврале. Тогда врач Белого дома Шон Конли сообщил, что президент США находится в отличной форме.