Штаты ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Новости мира:Против главы МВД Кубы введены американские санкции.

Власти Соединенных Штатов вводят санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Как отметил Помпео, имя министра вносится в санкционные списки США из-за того, что Вашингтон считает его причастным к “грубым нарушениям прав человека в Венесуэле”. Так, Министерство внутренних дел Кубы “несет ответственность за неправомерные задержания и аресты тысяч кубинских граждан и незаконное заключение под стражу более сотни политических заключенных на Кубе”, — считают в Госдепе США.

Санкции также распространяются на двух детей Хулио Сесара Гандарильи. Всем трем запрещен въезд на территорию США.

“США продолжают поддерживать кубинский и венесуэльский народы, и Госдепартамент реализует это решение о введении санкций с учетом этой цели. ... Мы призываем другие правительства и международные организации требовать от власти Кубы ответственности за нарушение прав человека и основных свобод”, — говорится в заявлении госсекретаря.

Напомним, Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских организаций, принадлежащих вооруженным силам островного государства.