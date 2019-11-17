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Торговые переговоры: США и Китай обсудили детали сделки

Торговые переговоры: США и Китай обсудили детали сделки
07:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Представители Китая и США обсудили первую часть торговой сделки.

Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах обсудили по телефону ключевые вопросы первой части сделки.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Министерства коммерции КНР.

"В первой половине дня 16 ноября вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по приглашению американской стороны провел телефонный разговор с представителем США по торговым переговорам с Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином", - говорится в сообщении ведомства.

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В нем отметили, что "стороны конструктивно обсудили" вопросы, касающиеся первой части торговой сделки, и "договорились поддерживать тесный контакт".

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Китай, США, Торговые переговоры.
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