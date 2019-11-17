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Повлияла критика КНДР: США и Южная Корея перенесли совместные учения

Повлияла критика КНДР: США и Южная Корея перенесли совместные учения
09:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США и Южная Корея решили отложить раскритикованные КНДР совместные летные учения.

Южная Корея и США приняли решение отсрочить проведение совместных учений, запланированных на конец этого месяца, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера.

"После плотных консультаций и тщательных размышлений мы с Чоном Ген Ду решили отложить запланированное на этот месяц мероприятие по совместным летным учениям", - заявил Эспер на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Чоном Гён Ду.

По словам Эспера, такое решение - это "акт доброй воли, вклад в атмосферу, способствующую дипломатии и продвижению мира". Он призвал КНДР в ответ вернуться к столу переговоров без каких-либо предварительных условий.

Эспер не уточнил, выбрали ли Сеул и Вашингтон новую дату для учений.

В конце ноября США и Южная Корея планировали провести учения меньшего масштаба, чем обычно проводившиеся в это время маневры Vigilant Ace.

В Пхеньяне, в свою очередь, раскритиковали и менее масштабные учения США и Южной Кореи, заявив, что "переименование учений" не изменит их "агрессивного характера". Проведение учений "обливает холодной водой час от часу затухающую искру корейско-американского диалога и нагнетает атмосферу конфронтации на Корейском полуострове и в регионе", подчеркивала северокорейская сторона.

С 2018 года Сеул и Вашингтон приостановили ряд крупных учений, в том числе летние учения Ulchi Freedom Guardian (UFG) и зимние воздушные учения Vigilant Ace, хотя стороны продолжают проводить учения меньшего масштаба для поддержания боевой готовности.

Это произошло после переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако второй саммит США-КНДР во Вьетнаме, прошедший в этом году, завершился безрезультатно. После этого США и КНДР пытались возобновить диалог, последние переговоры на рабочем уровне прошли в Стокгольме в октябре, после них диалог не продвигался.

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США, Южная Корея, КНДР, Марк Эспер, Чон Ген Ду.
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