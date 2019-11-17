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"Он не "бешеная собака": Трамп вступился за Байдена

"Он не "бешеная собака": Трамп вступился за Байдена
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп вступился за конкурента, которого обидели в КНДР.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания официального информационного агентства КНДР, которое оскорбило его конкурента на выборах Джо Байдена.

Об этом он написал в Twitter.

Комментируя твит телеведущего Грэма Леджера о том, что КНДР считает вице-президента Джо Байдена "бешеной собакой", которую следует "забить до смерти палкой", Трамп заступился за Байдена.

"Вице-президент Джо Байден может быть сонным и очень медленным, но он не "бешеная собака". Он на самом деле несколько лучше, но я единственный, кто может завести вас туда, где вам следует быть. Вам надо действовать быстро, выполняйте соглашение. До встречи!", - обратился Трамп к руководству Северной Кореи.

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Как сообщалось, официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA назвало кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена "бешеной собакой", которого необходимо "забить до смерти". Это не первый раз, когда КНДР осуждает Байдена. В мае северокорейские СМИ говорили, что он "не в себе" и "и дураком с низким IQ" после того, как Байден назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "диктатором" и "тираном".

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КНДР, Джо Байден, Дональд Трамп.
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