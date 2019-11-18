Трамп: Зеленский и Пристайко не знали о задержке военной помощи для Украины

Новости мира:Дональд Трамп: Зеленский и Пристайко сообщили, что на них не оказывалось давление.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко даже не знали о задержке военной помощи США.

Об этом Трамп написал в своем Twitter. По словам Трампа, Украина получила деньги «без каких-либо условий», а на Зеленского и Пристайко никакого давления не оказывалось.

«Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?» - написал Трамп.

Напомним, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Трампа в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп называет расследование «охотой на ведьм», указывая на расшифровку его второго телефонного разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона.