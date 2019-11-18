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В американской школе преподавательница избила ученицу (Видео)

В американской школе преподавательница избила ученицу (Видео)
05:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:В Мэриленде учительница избила школьницу прямо во время урока.

Учительнице средней школы из штата Мэриленд в США предъявили обвинения в избиении 17-летней ученицы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию округа Принс-Джордж.

36-летней Вивиан Нуари предъявлены обвинения в физическом насилии над детьми и нападении второй степени.

"Инцидент, произошедший в средней школе Ларго в Верхнем Мальборо, штат Мэриленд, "очень, очень тревожный", заявил начальник полиции Хэнк Ставински. По его словам, до предполагаемого нападения между учителем и ученицей существовал "физический контакт".

"Затем учитель совершает нападение на эту ученицу. Характер этого нападения был чрезвычайно насильственным, и это поведение носит преступный характер", - сказал начальник полиции.

По словам полиции, ни студент, ни преподаватель не нуждались в медицинской помощи после драки.

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США, Драка, Школа, Учитель, Мэриленд.
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