Скачать
Вторник, 19.11.2019
Украинцы смогут искать "доступные лекарства" в новом онлайн-сервисе
Украинцы смогут искать "доступные лекарства" в новом онлайн-сервисе
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)
В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)

Почти 70% американцев не поддерживают действия Трампа в скандале с Украиной

Почти 70% американцев не поддерживают действия Трампа в скандале с Украиной
01:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Второй разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля вызвал серьезную обеспокоенность в администрации США.

Практически 70% американских опрошенных считают неправильным решение нынешнего президента США требовать от украинского лидера провести расследование против Джо Байдена, однако не все из них считают, что Трамп заслуживает импичмента за этого.

Таковы выводы свежего социологического опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с компанией Ipsos.

Так, 51% опрошенных считают, что действия президента Трампа относительно Украины были неправильными и за это Палата представителей должна объявить импичмент, а Сенат отстранить его от должности.

Еще 6% придерживаются подобной позиции за исключением того, что решение об импичменте Палаты представителей не должно быть поддержано в Сенате. И, наконец, 13% респондентов склоняются к мнению, что президент поступил неправильно, но ни одна палата Конгресса не должна выносить решение об импичменте и отстранении его от Белого дома.

При этом, 25% опрошенных американцев не считают давление Трампа на Украину неуместным, еще 4% уклонились от ответа.

Между тем, результаты исследования также демонстрируют другие данные. В частности, 58% граждан "в целом внимательно" следят за слушаниями в Конгрессе по делу импичмента президента, остальные 42% следят, но не с таким вниманием. Кроме того, 27% респондентов ответили, что их отношение к Трампа ухудшилось после обнародования новостей о телефонном звонке между президентами Украины и США.

Задержаны 37 участников акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси

Второй разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля вызвал серьезную обеспокоенность в администрации США. В результате появилась жалоба "обличителя", а также инициировано расследование по импичменту в Палате представителей американского Конгресса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Скандал, Американцы, Дональд Трамп, Скандал с Украиной.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
02 Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
03 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
04 "Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"
05 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
&quot;Топливные&quot; протесты в Иране: число погибших растет (Видео)
"Топливные" протесты в Иране: число погибших растет
&quot;Изолированный Рунет&quot; &quot;захватывает&quot; оккупированный Крым
"Изолированный Рунет" "захватывает" оккупированный Крым
СМИ: Джейми Фокс и Кейт Бекинсейл закрутили роман
СМИ: Джейми Фокс и Кейт Бекинсейл закрутили роман
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь