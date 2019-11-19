Почти 70% американцев не поддерживают действия Трампа в скандале с Украиной

Новости мира:Второй разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля вызвал серьезную обеспокоенность в администрации США.

Практически 70% американских опрошенных считают неправильным решение нынешнего президента США требовать от украинского лидера провести расследование против Джо Байдена, однако не все из них считают, что Трамп заслуживает импичмента за этого.

Таковы выводы свежего социологического опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с компанией Ipsos.

Так, 51% опрошенных считают, что действия президента Трампа относительно Украины были неправильными и за это Палата представителей должна объявить импичмент, а Сенат отстранить его от должности.

Еще 6% придерживаются подобной позиции за исключением того, что решение об импичменте Палаты представителей не должно быть поддержано в Сенате. И, наконец, 13% респондентов склоняются к мнению, что президент поступил неправильно, но ни одна палата Конгресса не должна выносить решение об импичменте и отстранении его от Белого дома.

При этом, 25% опрошенных американцев не считают давление Трампа на Украину неуместным, еще 4% уклонились от ответа.

Между тем, результаты исследования также демонстрируют другие данные. В частности, 58% граждан "в целом внимательно" следят за слушаниями в Конгрессе по делу импичмента президента, остальные 42% следят, но не с таким вниманием. Кроме того, 27% респондентов ответили, что их отношение к Трампа ухудшилось после обнародования новостей о телефонном звонке между президентами Украины и США.

Второй разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля вызвал серьезную обеспокоенность в администрации США. В результате появилась жалоба "обличителя", а также инициировано расследование по импичменту в Палате представителей американского Конгресса.