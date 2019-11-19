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Трамп посмотрел фильм "Джокер" и дал оценку

Трамп посмотрел фильм "Джокер" и дал оценку
18:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп с семьей и друзьями посмотрел "Джокера" в Белом доме.

Американский президент Дональд Трамп организовал показ фильма Джокер с Хоакином Фениксом в главной роли в Белом доме, передает журнал People.

"Президент организовал в Белом доме показ фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли", - говорится в сообщении.

Как сообщается, коллективный просмотр "выдуманной истории о человеке, настолько неправильно воспринятом и оскорбленном миром, что он сходит с ума в попытке мстить", прошел в субботу.

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По данным издания, 73-летний Трамп смотрел ленту вместе с семьей, друзьями и некоторыми сотрудниками Белого дома. Как отмечается, ему "фильм понравился".

Сайт IndieWire называет Трампа фанатом кино. Один из его любимых фильмов - "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, также ему нравятся "Кровавый спорт" Ньюта Арнольда (1988) и "Хороший, плохой, злой" Серджио Леоне (1966).

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Белый дом, Хоакин Феникс, Дональд Трамп, Джокер.
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