Трамп посмотрел фильм "Джокер" и дал оценку

Новости мира:Трамп с семьей и друзьями посмотрел "Джокера" в Белом доме.

Американский президент Дональд Трамп организовал показ фильма Джокер с Хоакином Фениксом в главной роли в Белом доме, передает журнал People.

"Президент организовал в Белом доме показ фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли", - говорится в сообщении.

Как сообщается, коллективный просмотр "выдуманной истории о человеке, настолько неправильно воспринятом и оскорбленном миром, что он сходит с ума в попытке мстить", прошел в субботу.

По данным издания, 73-летний Трамп смотрел ленту вместе с семьей, друзьями и некоторыми сотрудниками Белого дома. Как отмечается, ему "фильм понравился".

Сайт IndieWire называет Трампа фанатом кино. Один из его любимых фильмов - "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, также ему нравятся "Кровавый спорт" Ньюта Арнольда (1988) и "Хороший, плохой, злой" Серджио Леоне (1966).