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Представитель Совбеза США о стенограмме разговора Трампа и Зеленского: Она не совсем точна

Представитель Совбеза США о стенограмме разговора Трампа и Зеленского: Она не совсем точна
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Совбезе США объяснили расхождения в версиях первого разговора Трампа и Зеленского.

Представитель Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман признал, что версия обнародованной недавно стенограммы поздравительного звонка Дональда Трампа Владимиру Зеленскому от 21 апреля была неточной, но настаивает, что по сути она верна.

Об этом он сказал во время слушаний в Палате представителей США в деле импичмента президента 19 ноября.

"Она (обнародованная недавно стенограмма - ред.) скорее является не совсем точной, но я не назвал бы ее неверной", - ответил представитель Совета нацбезопасности на вопрос о том, почему первая версия Белого дома об общении лидеров содержит упоминание о коррупции в Украине, а подробная стенограмма - нет.

Как отметил подполковник, короткие сообщения для прессы, которые выходят сразу после общения, зачастую используются в качестве месседжей, соответствующих политике США и указывают на важные вехи для американской администрации.

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Также Виндман уточнил, что Зеленский пытался общаться с главой Белого дома на английском языке, но переходил на украинский через переводчика.

Как сообщалось, в прошлую пятницу Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора президентов Украины и США от 21 апреля. При этом отмечалось, что она составлена не из аудиозаписи, а из заметок присутствующих во время беседы представителей администрации США.

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Разговор содержал в основном поздравления со стороны президента Трампа, а также приглашение Зеленского главе Белого дома посетить Украину во время инаугурационных мероприятий.

В то же время, и американские, и украинские СМИ обратили внимание, что сообщение для прессы о разговоре лидеров Белого дома, выпущенное в тот же день, отличается т содержания стенограммы, обнародованной сейчас. Это вызвало подозрения в попытках манипуляций со стороны администрации США.

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Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Виндман.
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