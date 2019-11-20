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"Демократы продолжают гоняться за привидениями": у Трампа опровергли заявление Сондленда

"Демократы продолжают гоняться за привидениями": у Трампа опровергли заявление Сондленда
22:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:У Трампа опровергают заявление Сондленда о "quid pro quo" в отношении Украины.

Глава Белого дома Дональд Трамп на самом деле не хотел от Украины ничего, в том числе проведения расследования против Байденов, о чем заявил в среду посол США при ЕС Гордон Сондленд, и не было никакого "quid pro quo" в отношении Украины.

С таким заявлением выступила в среду официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм.

"Показания посла Сондленда четко подтвердили, что во время одного из немногочисленных коротких телефонных разговоров, которые у него были с президентом Трампом, президент четко заявил, что "ничего не хочет" от Украины, и в очередной раз повторил "никакого quid pro quo", - заявила официальный представитель президента США.

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Она подчеркнула, что так называемое "quid pro quo" (услуга за услугу - ред.) в отношении Украины никогда не имело места.

"Американская помощь Украине обеспечена, расследование не было начато, а президент Трамп встречался и общался с президентом Зеленским. Демократы продолжают гоняться за привидениями", - подчеркнула Гришэм.

Сам же президент Трамп во время подхода к прессе перед отлетом в среду заявил, что Сондленд не относится к людям, которых он хорошо знает.

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Как сообщалось ранее, в среду во время публичных слушаний в Палате представителей США посол США при ЕС Гордон Сондленд подтвердил факт существования "quid pro quo" в отношении Украины и подчеркнул, что об этом знали многие из высокопоставленных чиновников в администрации США.

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Украина, Конгресс США, Дональд Трамп, Стефани Гришэм, Гордон Сондленд.
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