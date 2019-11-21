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Картину Фриды Кало продали за рекордную сумму

Картину Фриды Кало продали за рекордную сумму
12:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Картина Фриды Кало продана на аукционе Christie's за рекордные 5,8 млн долларов.

Картину "Портрет женщины в белом" мексиканской художницы Фриды Кало продали на торгах в Нью-Йорке за 5,8 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

"Сегодня на торгах "Латиноамериканское искусство" "Портрет женщины в белом" Фриды Кало превзошел самую высокую оценку, его стоимость достигла 5,8 миллиона долларов, это вторая самая дорогая работа художницы, проданная на аукционе", - сообщили в аукционном доме.

Аукционный дом оценивал стоимость полотна в 3-5 миллионов долларов.

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Картина была написана мексиканской художницей в 1929 году. На ней изображена девушка в белом платье. Фрида подарила полотно известному фотографу Лоле Альварес Браво. С тех пор работа находилась в частных коллекциях.

Ранее на Christie's картина Фриды Кало "Две обнаженные в лесу" ушла за $8 млн.

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Christies, Нью-Йорк, Фрида Кало, Портрет женщины в белом.
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