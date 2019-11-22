Трамп временно предотвратил "шатдаун" в США

Новости мира:Дональд Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна".

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет на 2020 год, который будет действовать до 20 декабря. Об этом глава государства сообщил журналистам.

Предыдущий временный бюджет действовал до 21 ноября. Предыдущий и нынешний временный бюджет призваны избежать "шатдауна" - прекращения финансирования государственных учреждений.

Подписание документа о новом временном финансировании предоставляет Конгрессу еще один месяц для согласования годового бюджета.

На прошлой неделе Белый дом направил министра финансов Стивена Мнучина на встречу со спикером Палаты представителей Конгресса демократкой Ненси Пелоси, пишет издание The Hill.

Оно отмечает, что демократы расценили это шаг как сигнал готовности администрации заключить сделку.

Сенат, который контролируют республиканцы, предлагает увеличить расходы на оборону за счет сокращения финансирования здравоохранения, образования, а также помощи иностранным государствам. Демократы, которых большинство в Палате представителей, настаивают на росте расходов на внутренние нужды.

Одним из главных разногласий в области распределения расходов остается вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой для предотвращения проникновения в страну нелегальных мигрантов, на чем настаивает Трамп.