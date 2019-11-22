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В США разбился военный самолет: погибли пилоты

В США разбился военный самолет: погибли пилоты
08:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Два пилота американских Военно-воздушных сил погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома.

Около военной базы Вэнс в штате Оклахома потерпел крушение военный.

Об этом сообщило командование военной базы Венс в Twitter в четверг, 21 ноября.

В результате авиакатастрофы погибли два пилота американских Военно-воздушных сил. Отмечается, что авария сверхзвукового самолета Northrop T-38 Talon произошла во время тренировочного полета. На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб, проводится расследование.

Напомним, в аэропорту Лос-Анджелеса у самолета авиакомпании Philippine Airlines после взлета загорелся двигатель, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться.

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США, Оклахома, ВМС США, Тренировочный самолет.
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