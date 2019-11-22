Трамп о Рашагейте: Самый большой скандал в истории Штатов

Новости мира:Дональд Трамп прогнозирует "крупнейший скандал" в истории США.

Президент США Дональд Трамп считает, что доклад о расследовании в отношении тех, кто инициировал следствие о вмешательстве России в выборы в США, будет "историческим" и "скандальным".

Об этом он заявил во время интервью телеканалу Fox News.

"Итак, у вас скоро выходит отчет по FISA ("Закон о надзоре за иностранными разведками"- ред.), что, как говорят, является историческим. Это то, что я слышал", - подчеркнул Трамп.

О публикации этого отчета ранее сообщил председатель Комитета по юридическим вопросам Сената республиканец Линдси Грэм, назвав даже дату - 9 декабря.

"Итак, то, что вы увидите, я прогнозирую, станет очевидно самым большим скандалом в истории нашей страны", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что поручил генпрокурору Уильяму Барру быть куратором этого процесса.

В этом контексте Трамп подчеркнул, что администрация Обамы "имела очень много плохих людей", поскольку утверждала на высшем уровне решение о "шпионаже" за его предыдущей президентской кампанией.

Как известно, по инициативе президента Трампа свыше года тому назад было инициировано следствие о предпосылках для "российского расследования". В частности, выясняется, каким образом было предоставлено разрешение для слежки за экс-советником Трампа Картером Пейджем и другими высокопоставленными чиновниками.