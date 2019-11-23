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NYT: "Вмешательство Украины" в американские выборы - это операция спецслужб РФ

NYT: "Вмешательство Украины" в американские выборы - это операция спецслужб РФ
06:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Спецслужбы РФ создали операцию, что-бы переложить на Киев вину за вмешательство в выборы в США.

Россия организовала многоходовую спецоперацию, чтобы переложить на Украину вину за вмешательство в американские выборы 2016 года и отвлечь внимание от себя.

Об этом пишет The New York Times.

«По данным американской разведки, начиная по крайней мере с 2017 года, спецслужбы продвигают смесь уже опровергнутых конспиративных теорий вместе с реальными фактами, чтобы создать впечатление, будто именно власть в Киеве, а не Москва, ответственна за взломы компьютеров Демократической партии и другие попытки вмешательства», - говорится в публикации.

Отмечается, что в секретном отчете, предоставленном сенаторам-демократам и их помощникам, сотрудники американской разведки информируют, что спецоперация России удалась, поскольку «необоснованные претензии об украинском вмешательстве просочились в заявления республиканцев».

При этом американские спецслужбы считают, что по мере приближения президентской кампании в США Москва «может удвоить усилия».

Обвинения в адрес Киева основываются на заявлениях всего нескольких украинцев, которые открыто критиковали Трампа в 2016 году. Однако, пишет газета, эта критика – лишь «точечные удары» по сравнению с вмешательством Москвы, «когда Путин приказал военным и разведывательным органам проводить широкую кампанию влияния на американские выборы».

По данным издания, спецслужбы РФ передавали определенную информацию «влиятельным россиянам и украинцам, которые использовали ряд посредников (олигархи, бизнесмены и их партнеры) - чтобы донести до американских политиков и даже некоторых журналистов, вероятно, не знавших о происхождении этих материалов».

«Это выдумка, которая была разработана и распространена самими спецслужбами РФ», - цитирует газета показания в Конгрессе бывшего эксперта по вопросам России в Совете национальной безопасности США Фиону Хилл.

Путин начал публично выдвигать лживые теории относительно украинского вмешательства в первые месяцы 2017 года, чтобы отвести от России ответственность, рассказал член комитета по разведке Сената Ангус Кинг.

«Эти люди - профи. Советский Союз использовал дезинформацию в течение 70 лет. В этом нет ничего нового. Владимир Путин - бывший агент КГБ. Он обучен врать. Это его фирменный товар, и он это делает хорошо», - приводит NYT слова сенатора.

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Украина, США, Выборы.
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