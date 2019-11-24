В Вашингтоне призывают соцсети блокировать аккаунты иранских лидеров

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предложил Facebook, Twitter и Instagram блокировать аккаунты иранских руководителей.
Госдеп пояснил в субботу на своей страничке в твиттере, что это необходимо сделать, так как иранские лидеры "беззастенчиво используют соцсети для пропаганды и одновременно с этим - отключают интернет своим гражданам".
Ранее в ноябре в Иране начались отключения интернета. Власти принимают такие меры, чтобы затруднить организацию акций протеста в стране против решения о повышении цен на топливо.
Соцсетями активно пользуются, в частности, глава МИД Ирана Джавад Зариф и помощники верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.