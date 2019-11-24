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Салливан призвал Россию выполнять минские договоренности

Салливан призвал Россию выполнять минские договоренности
04:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Замгоссекретаря США на встрече с главой МИД РФ призвал их выполнять минские договоренности.

Первый замгоссекретаря США Джон Салливан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Японии предупредил, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Россией минских договоренностей, сообщает Госдеп.

"Замгоссекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договорённостей, а также - от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы", - говорится в заявлении госдепартамента.

Также дипломаты обсудили такие темы, как Сирия, КНДР, сотрудничество по борьбе против терроризма и "вопросы стратегической безопасности".

В настоящее время сенат США рассматривает кандидатуру Салливана на пост посла США в РФ. Комитет по иностранным делам сената уже высказался за назначение Салливана. Теперь по этому вопросу должен проголосовать сенат в полном составе.

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США, Россия, РФ, Сергей Лавров, Джон Салливан.
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