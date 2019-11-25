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Глава Пентагона требует отставки министра ВМС США

Глава Пентагона требует отставки министра ВМС США
06:17 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Глава Пентагона Марк Эспер хочет, что бы Ричарда Спенсера отправили в отставку.

Глава Пентагона Марк Эспер потребовал отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома о судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.

Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

Галлагера обвиняют в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятья в плен боевика террористической группировки “Исламское государство” (ИГ) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США Дональд Трамп встал на защиту спецназовца.

Эспер запросил отставку Спенсера после того, как узнал, что тот тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера, тогда министр ВМС гарантирует, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания, отмечает издание. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер сообщил глава оборонного ведомства о своем предложении.

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США, Пентагон, ВМС США, Ричард Спенсер, Марк Эспер.
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